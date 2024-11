Prefeitura - Divulgação

Publicado 19/11/2024 17:30

- Estão abertas as inscrições para a 1ª Conferência Municipal de Meio Ambiente (CMMA) de Iguaba Grande. O evento, aberto para moradores maiores de 16 anos, acontecerá no dia 10 de dezembro, entre 9h30 e 17h, no auditório da prefeitura.O tema da conferência será “Emergência Climática: O Desafio da Transformação Ecológica”. Segundo o município, a reunião é o primeiro passo da Conferência Nacional do Meio Ambiente (CNMA), que busca novas medidas com a ajuda da população, em um amplo e construtivo debate, a fim de encontrar soluções para a diminuição de impactos climáticos ambientais.As inscrições podem ser feitas até o dia 9 de dezembro, por meio desse link, ou no dia do evento, na parte da manhã.