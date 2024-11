Foragido é preso - Divulgação

Publicado 25/11/2024 16:01

Iguaba Grande - Policiais militares do 4º Comando de Policiamento de Área (CPA), pertencentes ao 25º BPM, de Cabo Frio, em operação conjunta com Policiais Civis da 129ª DP, após análise de dados e informações passadas pelo Disque Denúncia, prenderam na tarde deste sábado (23), na RJ 106, no Centro, em Iguaba Grande, o foragido da Justiça, David Francisco Soares, mais conhecido pelos vulgos de “Coxinha ou Baixinho ou Gordo”, de 43 anos.

Após informações relatando que um veículo usado em crime de estelionato no Banco do Brasil, adentrou a cidade e teria parado no mesmo banco, policiais procederam ao local realizando abordagem aos ocupantes do veículo, que foram conduzidos a 129ª DP (Iguaba Grande), onde seriam ouvidos no inquérito do dia 12/10/2024. No entanto, na delegacia fora realizada consulta, sendo constatado que David, informou nome e documentos de uma outra pessoa e, ao ser feita pesquisa mais profunda, descobriu-se que o verdadeiro nome era mesmo David Francisco Soares, onde permaneceu preso. O outro foi ouvido e liberado.

Contra ele constava um mandado de prisão preventiva, expedido pela 2ª Vara Criminal de Rio Bonito, em 09/04/2024, pelos crimes de furto qualificado mediante fraude e estelionato. Consta ainda em sua ficha criminal, que ele estava em liberdade provisória, desde março de 2021, onde respondia pelo crime de estelionato, referente a um processo de 2021, e sete anotações pelos crimes de estelionato, roubo e furto.

O carona foi identificado como R. F. de S. e o mesmo também possui diversas passagens pelo crime de furto mediante fraude e Estelionato.

Eles serão indiciados como autores de um furto mediante fraude ocorrido no dia 13/10/2024 no interior do Banco do Brasil em Iguaba Grande e são investigados pela participação em outros crimes. David será encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da justiça.