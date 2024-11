Programação de Natal - Divulgação

Publicado 22/11/2024 16:04

Iguaba Grande - A programação de Natal de Iguaba Grande terá início a partir das 18h da próxima quinta-feira (28), com várias atividades que seguirão até o dia 21 de dezembro. A cidade preparou uma série de atrações para celebrar a data e atrair moradores e visitantes.



A abertura das festividades acontecerá na Praça Edyla Pinheiro, com o acendimento das tradicionais luzes de Natal e a apresentação de um DJ. O grande destaque da noite será a chegada do Papai Noel, às 20h, que contará com a participação da Turma da Tia Carol.



O prefeito Vantoil Martins falou sobre a importância do evento. “Estamos preparando uma grande festa para marcar o início do Natal em nossa cidade. O Natal é uma data especial, e queremos que seja um momento de alegria, com muitas atrações para as famílias”, afirmou.



Ao longo do mês de dezembro, serão oferecidas atividades como shows de ballet, apresentações de artistas locais e teatrais, orquestras e a caravana “Natal em Movimento” da Connect. Além disso, o Papai Noel estará na Casa de Cultura para receber as crianças aos finais de semana, a partir das 18h.



Confira a programação completa:



Quinta-feira (28) – Abertura do Natal



- 18h – DJ Baré

- 20h – Chegada do Papai Noel com a Turma da Tia Carol

Sexta-feira (29)



- 18h às 22h – Papai Noel na Casa de Cultura

- 18h – Caravana Natal em Movimento Connect

- 20h – Apresentação CEMO – Uma Viagem para Hollywood

- 21h30 – Apresentação Musical Lúcio Valente

Sábado (30)



- Feirinha Criatividades da Terra

- 18h às 22h – Papai Noel na Casa de Cultura

Sexta-feira (6)



- 18h às 22h – Papai Noel na Casa de Cultura

- Feirinha Criatividades da Terra

- 20h – Apresentação de teatro O Grande Abaugi – Alice no País das Maravilhas

- 21h30 – Flashback: anos 70 e 80 com DJ Digão Mix

Sábado (7)



- 18h às 22h – Papai Noel na Casa de Cultura

- Feirinha Criatividades da Terra

- 19h – Apresentação de Ballet da SECULT

- 21h – Apresentação musical com Patrick Oliveira

Sexta-feira (13)



- 18h às 22h – Papai Noel na Casa de Cultura

- Feirinha Criatividades da Terra

- 19h – Animação infantil Grupo Kairós Kids

- 21h – Apresentação da Orquestra SECULT e Coral

Sábado (14)



- 18h às 22h – Papai Noel na Casa de Cultura

- Feirinha Criatividades da Terra

- 19h – Apresentação de Dança de Natal da Profa. Gleyce

- 21h – Apresentação musical com Roger Sampaio

Domingo (15)



- 18h às 22h – Papai Noel na Casa de Cultura

- Feirinha Criatividades da Terra

Sexta-feira (20)



- 18h às 22h – Papai Noel na Casa de Cultura

- Feirinha Criatividades da Terra

- 20h – Maestro Jorge Luperce

- Dança de Salão com o Prof. Marcelo Bonini

Sábado (21)



- 18h às 22h – Papai Noel na Casa de Cultura

- Feirinha Criatividades da Terra

- 20h – Banda SECULT com o melhor do MPB