Prefeitura - Reprodução

Prefeitura Reprodução

Publicado 21/11/2024 17:08

Iguaba Grande - Em alusão ao Mês da Consciência Negra, o Coletivo Negras Empoderadas de Iguaba Grande (NEIG), em parceria com o Setor de Políticas Públicas para Mulheres, vai realizar uma Roda de Conversa na próxima segunda-feira (25).



O evento, que acontecerá no auditório da Prefeitura Municipal, terá início às 14h e será aberto ao público. A participação é gratuita e não exige inscrição prévia.



O Mês da Consciência Negra, celebrado em novembro, destaca a luta pela igualdade racial e homenageia Zumbi dos Palmares, líder do Quilombo dos Palmares e símbolo da resistência contra a escravidão no Brasil.

Programação Divulgação