Cultivo de maconha em uma residência - Divulgação/PM

Cultivo de maconha em uma residência Divulgação/PM

Publicado 22/11/2024 16:07

Iguaba Grande - A Polícia Civil de Iguaba Grande apreendeu quatro pés de maconha na tarde desta quinta-feira (21), após receber uma denúncia anônima sobre o cultivo de maconha em uma residência no bairro Parque Tamariz.



Segundo a ocorrência, durante a operação, os policiais localizaram no quintal da casa um vaso contendo uma planta semelhante à cannabis.



A mulher que estava no local permitiu a entrada dos policiais e confirmou que, juntamente com seu companheiro, cultivava a planta, embora tenha negado a comercialização das ervas. Ela ainda informou que não possuía autorização para o cultivo.



Além dos quatro pés de maconha, a polícia apreendeu uma balança, um sensor de temperatura e umidade, e um medidor de pH de água, equipamentos usados para controlar as condições do cultivo.



A investigação sobre o caso segue em andamento. Não há informações sobre a prisão do casal.