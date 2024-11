Cinema gratuito - Imagem ilustrativa

Publicado 22/11/2024 16:16

Iguaba Grande - Neste sábado (23), às 18h30, a Praça Edyla Pinheiro, em Iguaba Grande, será palco de uma edição do Cine Cultura, com a exibição gratuita de “Divertidamente 2”.

A sequência do sucesso da Pixar traz Riley, agora pré-adolescente, enfrentando os desafios do amadurecimento. A história mostra mudanças na sala de controle de suas emoções, com a chegada de novos sentimentos.

O evento, realizado em parceria entre a Secretaria de Cultura e o Governo do Estado e que promete diversão para todas as idades, contará com distribuição gratuita de pipoca e refrigerante para o público presente.