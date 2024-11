R$ 257 em espécie e celulares recuperados - Divulgação/PM

Publicado 25/11/2024 16:21

Iguaba Grande - Na tarde deste sábado (23), por volta das 12h18, três criminosos armados assaltaram uma unidade das Lojas Americanas, localizada na Rua Paulino Rodrigues de Souza, no Centro de Iguaba Grande. Durante a ação, funcionários e clientes foram rendidos e levados para os fundos do estabelecimento, enquanto os suspeitos roubaram nove aparelhos celulares.

De acordo com o supervisor da loja, um cliente reagiu e entrou em luta corporal com um dos assaltantes, conseguindo escapar. Na saída, os criminosos foram confrontados por um policial militar reformado. Ele efetuou três disparos contra o grupo, que fugiu em um veículo Chevrolet Onix prata com placa fria (LOS 1F91).

A guarnição do 25º BPM chegou ao local após a fuga e apurou que um dos disparos pode ter atingido um dos criminosos. Os assaltantes seguiram em direção a Araruama e, até o momento, não foram localizados.

A ocorrência foi registrada na 129ª Delegacia de Polícia, e o policial reformado apresentou sua versão dos fatos pessoalmente. As investigações seguem para identificar e capturar os envolvidos no crime.