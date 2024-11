World Cup 2024 de Jiu-Jitsu - Reprodução

Publicado 26/11/2024 15:57

Iguaba Grande - Atletas de Iguaba Grande, integrantes do projeto social Jesus ao Extremo, conquistaram posições importantes na World Cup 2024 de Jiu-Jitsu, realizada neste fim de semana. O evento aconteceu entre sábado (23) e domingo (24), na Arena da Juventude, em Deodoro, no Rio de Janeiro, reunindo competidores do Brasil e de outros países.

A equipe, que tem como professor o faixa preta Thiago Senos, representou o município e levou dez atletas ao torneio, sendo quatro adultos e seis adolescentes e crianças entre 10 e 16 anos. O grupo teve um desempenho expressivo, com oito subindo ao pódio. Entre os destaques estão as medalhistas de ouro Lara Giulia, campeã na categoria faixa branca peso galo, e Raquel Sherazade, vencedora na faixa branca peso pena juvenil. Daniel Marinho conquistou a medalha de prata na faixa branca pesadíssimo master 1, enquanto outros cinco atletas levaram medalhas de bronze.



A competição é organizada pela Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu Olímpico (CBJJO) e é reconhecida como uma das principais do calendário esportivo no país. Este foi o primeiro ano da equipe em um campeonato de alto nível, consolidando a atuação do projeto social que promove os treinos.



Sobre o projeto

O Jesus ao Extremo é um projeto social que oferece aulas gratuitas de Jiu-Jitsu na Igreja Metodista das Águas, em Iguaba Grande. Iniciado em Iguaba há dois anos pelo professor Thiago, o projeto, que é aberto a toda a comunidade, tem como objetivo proporcionar acesso ao esporte para crianças, adolescentes e adultos, incentivando o desenvolvimento pessoal e esportivo.



Segundo Thiago, a ida dos atletas ao campeonato foi possível graças à organização de uma rifa e ao apoio de empresas parceiras da região, como Quiosque Palmeiras (Cabo Frio), Don Leal (Arraial do Cabo) e Barzin (Cabo Frio), que ajudaram a custear inscrições e despesas de viagem. Apesar do esforço, para o professor, tudo valeu a pena.



“O projeto é um sonho que eu tenho vivido. Foi um fim de semana cansativo, dois dias intensos de competição e viagem, mas no fim ver os alunos tendo essa experiência é algo que não tem preço. É só o início de um processo, acredito que ainda temos muito a evoluir e ainda alcançaremos lugares mais altos! Tivemos um desempenho excelente e não vamos parar por aqui! Muito mais importante que as medalhas, é ver que o esporte tem transformado a vida dos alunos e temos feito a diferença”, disse Thiago.



Os treinos acontecem às terças e quintas-feiras, a partir das 18h30, na Igreja Metodista das Águas, localizada na Estrada do Arrastão, 200, no bairro Vila Nova. Interessados em participar podem procurar o professor Thiago nos dias e horários das aulas. O projeto também mantém um perfil no Instagram, @jesusextremesic, para divulgar as atividades e conquistas.