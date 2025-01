Celulares foram encontrados embrulhados com papel alumínio para dificultar o rastreamento - Polícia Civil de Iguaba Grande (129ª DP)

Celulares foram encontrados embrulhados com papel alumínio para dificultar o rastreamentoPolícia Civil de Iguaba Grande (129ª DP)

Publicado 10/01/2025 17:32

A Polícia Civil de Iguaba Grande (129ª DP) conseguiu recuperar oito celulares e prender um criminoso envolvido nos crimes nesta quinta-feira (9). O caso teve início em 21 de dezembro de 2024, quando uma mulher foi abordada por assaltantes enquanto aguardava ônibus. A vítima teve a bolsa e um iPhone 13 roubados.

Diante da denúncia, a Polícia Civil iniciou as investigações. Com a ajuda das imagens das câmeras de segurança e do trabalho de inteligência, os agentes já haviam conseguido identificar os quatro autores do roubo, I.S.D.S., E.F.d.S.S., E.E.D.L. e L.F.S.d.S., que foram conduzidos à delegacia e confessaram o crime.

Paralelamente, a polícia também conseguiu identificar o receptador dos aparelhos, W.B.d.C.d.J.. Nesta quinta-feira (9), ele foi capturado e, em sua residência, foram encontrados os oito aparelhos que estavam escondidos em papel alumínio para dificultar o rastreamento. O receptador foi preso em flagrante e encaminhado para a 129ª DP.

Na noite desta quinta, um celular de uma vítima de Iguaba Grande foi devolvido. Ao analisar as fotos do celular, a mulher reconheceu um dos assaltantes. Os demais aparelhos recuperados serão devolvidos aos respectivos donos.

O receptador, W.B.d.C.d.J., foi encaminhado ao sistema penitenciário, onde permanecerá à disposição da Justiça.