Manutenção dos píeres, praças e pontos turísticos da cidade - Ascom

Publicado 09/01/2025 18:03

Iguaba Grande - Teve início na última terça-feira (7), em Iguaba Grande, as obras de manutenção dos píeres, praças e pontos turísticos da cidade. A ação abrange também melhorias em áreas instagramáveis, como o coração e os balanços na orla.

Segundo o município, os trabalhos começaram pela praia das Andorinhas, onde a equipe da Sectur retirou um píer com estrutura parcialmente danificada. Em seguida, avançaram para o píer da praia do Centro, onde a estrutura de tábuas foi substituída para a construção de um novo deck. “Devido ao desgaste natural, a antiga estrutura do píer apresentava riscos, principalmente para os pescadores que utilizam a área”, explicou Edson Vieira, chefe da equipe de manutenção.

A iniciativa faz parte de um plano de revitalização que será estendido a toda a orla da cidade. Além dos píeres, as praças receberão manutenção para garantir condições adequadas aos moradores e visitantes.

A secretária de Turismo e Lazer, Carla Valle, destacou o objetivo da ação. “Estamos comprometidos em levar mais segurança e infraestrutura para a cidade, especialmente em pontos frequentemente visitados. No último feriado, observamos um grande número de turistas, o que reforça a necessidade de mantermos esses locais em bom estado”, afirmou.

A prefeitura prevê que os trabalhos avancem gradualmente até que todos os espaços públicos incluídos no projeto sejam totalmente revitalizados.