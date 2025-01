Programa Jovem Aprendiz - Ascom

Publicado 16/01/2025 14:48

Iguaba Grande - O Programa Jovem Aprendiz de Iguaba, que tradicionalmente inicia com três meses de curso antes do ingresso dos participantes nos setores da prefeitura, terá uma novidade em 2025. Este ano, a prefeitura do município, junto da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Urbano, Trabalho e Renda, anunciou que os jovens começarão a trabalhar nas secretarias já na primeira semana de fevereiro, antecipando assim, o início das atividades e do pagamento.

A novidade foi comunicada pelo secretário Vantoil Martins, que destacou o empenho da gestão atual em oferecer mais oportunidades e agilidade no acesso dos jovens ao serviço público. “Essa medida reforça nosso compromisso em criar condições para que os jovens se desenvolvam e conquistem sua independência financeira desde cedo”, afirmou o secretário.

O programa tem como objetivo principal incentivar e gerar oportunidades para jovens e adolescentes da cidade, com idades entre 16 e 23 anos, proporcionando a primeira experiência no mercado de trabalho e garantindo um auxílio mensal equivalente a meio salário mínimo.