Futevôlei - Divulgação

FutevôleiDivulgação

Publicado 17/01/2025 17:36

Iguaba Grande - Tem início neste sábado (18), na Praia do Popeye, o “Iguaverão 2025”, que promove atividades esportivas, música ao vivo e pré-carnaval até fevereiro em diversos pontos da cidade.

O evento começa às 9h com oficinas esportivas de futevôlei, stand-up paddle, frescobol, vôlei de praia e futmesa. No mesmo dia, às 17h, haverá uma aula de ritmo fit comandada pela professora Gleyce, seguida do show ao vivo de Lucas Naipe, às 18h.

No domingo (19), o pôr do sol será embalado pela apresentação do cantor Victor Bricio, no mesmo horário.

A programação do evento se estende até o dia 2 de fevereiro, com atrações em diversos pontos da cidade. Artistas como Di Marinho, Patrick Oliveira, Eu Junior e Henrike Lemos também fazem parte do calendário. As atividades serão realizadas na Praia do Centro, nos dias 25 e 26 de janeiro, e na Praia de Cidade Nova, nos dias 1º e 2 de fevereiro.

Entre os destaques está o pré-carnaval, que acontece de 7 a 22 de fevereiro na Praça Edyla Pinheiro. As apresentações incluem nomes como Davi Quaresma, Bloco do Zeca, Pagode do Júnior, Grupo Sambará, Bateria do Porto da Pedra e Andrezão, entre outros.