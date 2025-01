Janeiro Roxo - Reprodução

Publicado 17/01/2025 17:41

Iguaba Grande - Iguaba Grande está realizando, ao longo de janeiro, uma série de atividades em alusão ao Janeiro Roxo, mês de conscientização e combate à hanseníase. A programação inclui palestras e bate-papos em diversas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) do município, com o objetivo de orientar a população sobre os sinais, sintomas e a importância do diagnóstico precoce da doença.



A abertura oficial aconteceu nesta quarta-feira (15), na Secretaria da Pessoa Idosa e Envelhecimento Saudável (Sepies), localizada na Cidade do Idoso. No evento, a dermatologista Bianca Guaraldi apresentou a palestra “Hanseníase – Janeiro Roxo e câncer de pele”, destacando a importância da proteção solar, da observação constante da pele e da busca por orientação médica ao identificar sinais como manchas, alterações de sensibilidade ou perda muscular.



As atividades continuarão ao longo do mês nas UBSs de Iguaba Grande. Confira a programação:



16/01 – UBS Vila Nova, às 8h30

17/01 – UBS Centro, às 14h

20/01 – UBS Centro, às 14h

22/01 – UBS Iguaba Pequena, às 8h30

23/01 – UBS Ubás, às 9h

28/01 – UBS Sapeatiba Mirim, às 9h

28/01 – UBS Nova Iguaba, às 9h

29/01 – UBS Pedreira, às 8h30

As ações têm como foco informar a população sobre como identificar precocemente os sintomas da hanseníase, que incluem manchas na pele, redução da sensibilidade térmica, tátil e muscular, principalmente nas extremidades do corpo. O diagnóstico precoce é fundamental para o sucesso do tratamento, evitando complicações e incapacidades permanentes.



A abertura da campanha reuniu autoridades locais e profissionais de saúde, como a secretária de Saúde, Karin Netto, o secretário da Sepies, Paulo Rito, e a diretora de Atenção Básica, Mariana Porto.