Futsal Infantil - Divulgação

Publicado 06/02/2025 17:43

Iguaba Grande - O 1º Campeonato de Futsal Infantil de Iguaba Grande tem início nesta sexta-feira (7), com a apresentação oficial dos times a partir das 18h. A competição segue por cinco semanas, com os primeiros jogos programados para o sábado (8), a partir das 8h.

As partidas serão realizadas no Ginásio Poliesportivo Oswaldo Antunes, conhecido como “Quadra do Boa Vista”, localizado na Rua Capitão Jorge Soares, no bairro Estação.

A disputa promete movimentar o cenário esportivo da cidade. Segundo o secretário de Esporte, Nickolas Tahim, a iniciativa tem como objetivo incentivar a prática esportiva entre crianças, oferecer espaço para novos talentos e valorizar o trabalho desenvolvido pelas escolinhas de futsal. “Queremos valorizar cada vez mais os jovens atletas e o esporte na região”, afirmou.

A competição contará com a participação de aproximadamente 450 crianças, divididas entre as categorias sub-9, sub-11 e sub-13, com equipes de diversas cidades da região. Além da experiência esportiva, os times vencedores serão premiados com troféus, e todos os atletas que chegarem à rodada final receberão medalhas em reconhecimento à participação no torneio.