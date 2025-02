Homem identificado como A.d.J.A. preso por receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor - Divulgação/PM

Homem identificado como A.d.J.A. preso por receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotorDivulgação/PM

Publicado 05/02/2025 17:35

Iguaba Grande - Na tarde de segunda-feira (3), agentes da 129ª Delegacia de Polícia de Iguaba Grande (129ª DP) prenderam um homem identificado como A.d.J.A. por receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor. A prisão ocorreu após denúncia anônima informar que um indivíduo havia adquirido uma motocicleta clonada.

A equipe policial localizou o elemento saindo do estacionamento de um supermercado conduzindo uma motocicleta Yamaha/MT03. Após contato com o proprietário do veículo, residente no Espírito Santo, foi constatado que a motocicleta original estava em sua garagem e que ele já havia registrado uma ocorrência por suspeita de clone, pois havia recebido multas indevidas no município de Araruama.

A Perícia Criminal confirmou a adulteração da numeração do chassi e do motor da motocicleta apreendida, impossibilitando a identificação da numeração original. Diante dos fatos,o criminoso foi preso em flagrante e encaminhado ao sistema penitenciário, onde ficará à disposição da Justiça.

Dando prosseguimento à investigação, foi identificado e ouvido um outro homem, identificado como G.S.D., responsável por repassar a motocicleta clonada a A.d.J.A., mesmo ciente da adulteração. Ele será indiciado pela prática de adulteração de sinal identificador de veículo automotor.