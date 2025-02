Homem de 43 anos é preso - Divulgação/PM

Homem de 43 anos é preso Divulgação/PM

Publicado 12/02/2025 17:07

Iguaba Grande - Um homem de 43 anos foi preso na manhã desta terça-feira (11) após furtar cinco peças de picanha congelada de um supermercado localizado na Rua Doutor João Vasconcelos, no Centro de Iguaba Grande.

A equipe da Polícia Militar foi acionada por volta das 10h52 para verificar a ocorrência no Supermercado Tinoco. No local, os funcionários já haviam retido o suspeito junto com os produtos furtados.

Após contato com o solicitante, os policiais conduziram o acusado, identificado como V.D.O.M., à 129ª Delegacia de Polícia (129ª DP), onde ele foi autuado por furto. O homem permaneceu preso à disposição da Justiça.