O evento acontece entre os dias 28 de fevereiro e 4 de março - Divulgação

Publicado 18/02/2025 17:18

IGUABA GRANDE, REGIÃO DOS LAGOS - A programação do Carnaval de Iguaba Grande foi divulgada nesta terça-feira (17), confirmando cinco dias de festa na cidade. O evento acontece entre os dias 28 de fevereiro e 4 de março, com shows na Praça da Estação, desfile de blocos no Centro, atividades voltadas para crianças na Praça Edyla Pinheiro e o tradicional CarnaPíer na orla.

Os shows na Praça da Estação terão início na sexta-feira (28), com apresentações a partir das 20h. A abertura será com DJ Digão Mix, seguida pelo grupo Sinfônica Ambulante às 22h e Raylane Mendes às 00h30. No sábado (1°), Renan e Cristiano comandam a festa, além do grupo de pagode Clareou.

Já no domingo (2), o palco recebe Zózi e Balacobaco, trazendo axé para os foliões. Na segunda-feira (3), Yasmin Santos e Banda Me Puxa se apresentam, e, para encerrar a programação, na terça-feira (4), os shows ficam por conta de Tambores Urbanos e Thiago Mastra.

O Carnaval da Família, voltado para o público infantil e para toda a família, acontece de sexta (28) a terça-feira (4) na Praça Edyla Pinheiro, a partir das 18h. A programação inclui desfile à fantasia, brincadeiras e shows com artistas como Pedetereza, Violúdicos, Allan Quintanilha e Banda Tradição Carioca.

Outra atração confirmada é o CarnaPíer, que será realizado entre os dias 1° e 4 no Píer do Centro, com apresentações musicais a partir das 17h para quem estiver aproveitando o dia na orla.

O desfile dos blocos carnavalescos também está garantido, com 13 blocos animando as ruas do Centro da cidade. As concentrações começam a partir das 14h em diferentes pontos e seguem até a noite.

Para garantir a segurança e o suporte aos foliões, a Prefeitura informou que contará com atendimento médico na Unidade Destacada de Saúde e na Unidade de Pronto Atendimento (UPA), totalizando 65 profissionais de plantão.

Além disso, 190 agentes da Guarda Municipal e de Postura atuarão no ordenamento e patrulhamento do evento. A venda e o uso de recipientes de vidro serão proibidos na Praça da Estação.

Algumas ruas serão interditadas durante os dias de festa. As vias Dr. João Vasconcelos, Simonides Valadares Guimarães e Movam Barbosa Guimarães terão bloqueios durante as atividades na Praça da Estação. Já a Avenida Paulino Pinto Pinheiro, no Centro, será fechada nos momentos de desfile dos blocos, assim como as ruas no entorno da Praça Edyla Pinheiro.

Confira a programação completa dos cinco dias de folia:

28/02 – SEXTA-FEIRA

Praça da Estação

20h- Dj Digão Mix

22h- Sinfônica Ambulante

00:30h- Raylane Mendes

Bloco

20h – Bloco das Amigas (Concentração às 18h – Bar da Feirinha)

1°/03- SÁBADO

CarnaPíer – Praia do Centro

17h – Mais E Mais

Carnaval da Família – Praça Edyla Pinheiro

18h- Dj Sodré

20h- Banda Tradicional

Praça da Estação

20h- Dj Baré

22h- Renan & Christiano

00:30h- Grupo Clareou

Blocos – (Concentração na Cruz Vermelha a partir das 14h)

18h – Cemo Folia

20h – Academia Popular

21h – Concentra Mas Não Sai

21h30 – Bloco do Piu Piu + Me Leva na Sua Garupa

02/03 – DOMINGO

CarnaPíer – Praia do Centro

17h – Pedrin

Carnaval da Família – Praça Edyla Pinheiro

18h- Dj Digão Mix

20h- Violúdico

Praça da Estação

20h- Dj Léo Teixeira

22h- Zózi

00:30h- Balacobaco

Blocos –

17h – Rola Cansada (Concentração: Rua México, Nº570 – Canellas City)

20h – Pimenta no Orkut (Concentração às 16h – Saída do trio às 20h)

03/03 – SEGUNDA-FEIRA

CarnaPíer – Praia do Centro

17h – Roda De Samba Do Castelen

Carnaval da Família – Praça Edyla Pinheiro

18h- Dj Baré

20h- Banda Tradição Carioca

Praça da Estação

20h- Dj Sodré

22h- Yasmin Santos

00:30h- Banda Me Puxa

Blocos –

16h – Mergulha e Volta (Concentração Quiosque 03)

20h – Imperatriz Iguabense (Concentração 18h – Entrada do Centro)

21h30 – Acadêmicos de Iguaba Grande (Concentração entrada do Centro)

04/03 -TERÇA-FEIRA

CarnaPíer – Praia do Centro

17h – Pagode Do Varão

Carnaval da Família – Praça Edyla Pinheiro

18h- Dj Léo Teixeira

20h- Allan Quintanilha

Praça da Estação

20h- Dj Baré

22h- Tambores Urbanos

00h30- Thiago Mastra

Blocos –

20h – Bloco Elas Pintãum (Concentração 18h – Bar do Josué, Centro)

21h30 – A Mamadeira tá Cheia (Concentração às 14h – Praia do Popeye)