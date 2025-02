Veículos recuperados na ação - Polícia Militar

Publicado 19/02/2025 19:58

Iguaba Grande - Na manhã desta terça-feira (18), a Polícia Militar localizou dois veículos abandonados na Rua Agostinho dos Santos Pimenta, no bairro Bonsucesso, em Saquarema. A equipe foi acionada após uma denúncia sobre os automóveis estacionados sem identificação de proprietários no local.

Ao chegarem, os agentes encontraram um Jeep Renegade preto e um Chevrolet Onix prata, ambos trancados e com os vidros fechados. Durante a verificação, a consulta da placa do Onix revelou divergências entre os números dos vidros e o chassi informado, levantando suspeitas de adulteração. Já o Jeep Renegade, inicialmente sem registro de furto, teve sua situação esclarecida após contato com a delegacia: o veículo era produto de um roubo ocorrido na cidade de Iguaba Grande.

Diante das inconsistências, a Polícia Civil foi acionada, e novas consultas indicaram que o Onix era um veículo clonado. A placa original constava como pertencente a um carro roubado em Araruama, na madrugada do dia 19 de fevereiro.

Os veículos foram removidos para a 124ª Delegacia de Polícia (124ª DP), onde um novo registro de recuperação foi realizado. As autoridades informaram que uma perícia papiloscópica será realizada posteriormente para aprofundar a investigação e identificar possíveis envolvidos.