Cadastro Nacional da Agricultura Familiar (CAF) Ascom

Publicado 21/03/2025 14:32

Iguaba Grande - A segunda etapa do cadastramento da comunidade pesqueira de Iguaba Grande no Cadastro Nacional da Agricultura Familiar (CAF) acontece na próxima quarta-feira (26). A ação, realizada pela prefeitura, por meio da Secretaria de Pesca, em parceria com a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater), acontece na Secretaria de Pesca, na Avenida Paulino Rodrigues de Souza nº 2987, no bairro Ubás (antigo BPRV), das 8h às 17h.

O primeiro dia de cadastramento aconteceu nesta quarta-feira (19), como parte da iniciativa para garantir que pescadores locais tenham acesso a benefícios como crédito, participação no Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) e no Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), além de contribuir para aposentadoria e auxílio-maternidade.

O secretário de Pesca, Leandro Coutinho, ressaltou a importância do documento para a categoria. “Esse documento é a carteira de identidade do agricultor familiar. É através dele que o produtor tem acesso a uma série de políticas públicas, como o PRONAF (Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar), Programa de Aquisição de Alimentos, Programa Nacional de Alimentação Escolar, programas da prefeitura, dentre outros”, afirmou.

Para efetuar o cadastro ou renovar o registro, os pescadores devem comparecer ao local com os seguintes documentos: identidade, CPF, comprovante de residência (comprovante da colônia), carteira de pescador e, caso possuam dependentes, os documentos dos mesmos. Quem recebe benefícios do governo deve apresentar o extrato de recebimento.