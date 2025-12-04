129ª Delegacia de Polícia (129ª DP)Reprodução
Homem é encontrado morto com marcas de tiros em Iguaba Grande
Polícia investiga homicídio e busca identificar vítima e autores do crime
Prefeita de Araruama avança em inclusão social com parceria para trazer o projeto 'Lona na Lua'
Além de Daniela Soares (PL) e representantes da instituição, reunião contou com o secretário de Agricultura, Abastecimento, Pesca e Proteção Animal, André Mônica, e o ex-procurador-geral de Justiça do Estado, Luciano Mattos
Marcelo Magno reforça protagonismo de Arraial do Cabo na Cúpula de Mercocidades
Prefeito e seu vice, Diego Silveira (MSB), participaram de agenda estratégica em Niterói e ampliam diálogo com lideranças para cooperação e desenvolvimento
Homem é preso após confessar estupros diários contra a própria filha adolescente em Iguaba Grande
Os crimes vieram à tona após a vítima, uma adolescente, revelar o drama vivido à sua psicóloga durante uma consulta na Policlínica Saúde Mental
Polícia Civil apreende R$ 50 mil em drogas enterradas em área de mata em Iguaba Grande
Operação da 129ª DP localiza cocaína, maconha, crack e rádios comunicadores após trabalho de inteligência
Dr. Serginho defende exceção para fogos no Réveillon de Cabo Frio
Em entrevista, nesta quarta (3), prefeito diz que balsas no mar reduzem ruído, mas admite que é impossível controlar fogos particulares. "O PCD que quiser acompanhar a família terá tenda do autista, abafadores e todo cuidado"
