129ª Delegacia de Polícia (129ª DP) - Reprodução

129ª Delegacia de Polícia (129ª DP)Reprodução

Publicado 04/12/2025 17:16

Iguaba Grande - Um homem foi encontrado morto na manhã desta quinta-feira (4) no bairro Iguaba Pequena, em Iguaba Grande, após a Polícia Militar ser acionada para atender uma ocorrência inicialmente tratada como lesão corporal.

Ao chegarem ao local, os agentes constataram que a vítima apresentava ferimentos provocados por tiros no rosto e nas pernas.

A perícia criminal realizou os procedimentos de praxe e, após a liberação da área, a Defesa Civil fez a remoção do corpo. O caso foi registrado como homicídio doloso na 129ª Delegacia de Polícia (129ª DP).

A polícia agora trabalha para identificar a vítima e apurar a dinâmica do crime. Informações que possam ajudar nas investigações podem ser repassadas aos canais oficiais das autoridades.