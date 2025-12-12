Jibóia é resgatadaReprodução

Mais artigos de Renata Cristiane
Renata Cristiane
Iguaba Grande - A Guarda Ambiental de Iguaba Grande realizou, nesta sexta-feira (12), o resgate de uma jibóia encontrada na Rua Santo Antônio, no bairro Parque dos Desejos, próximo à APIERJ. O animal apareceu na residência de Edmilson Coelho, em uma área conhecida como Sítio, surpreendendo os moradores.

A equipe foi acionada e fez a captura de forma segura, priorizando tanto a tranquilidade dos moradores quanto o bem-estar da serpente. Após o resgate, a jibóia foi retirada da área residencial e encaminhada para o procedimento adequado, seguindo os protocolos de proteção da fauna.

Ninguém ficou ferido e a ação reforça a importância de acionar equipes especializadas sempre que animais silvestres forem avistados em locais urbanos.
fotogaleria
Jibóia é resgatada - Reprodução
Jibóia é resgatada - Reprodução