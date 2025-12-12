Jibóia é resgatadaReprodução
A equipe foi acionada e fez a captura de forma segura, priorizando tanto a tranquilidade dos moradores quanto o bem-estar da serpente. Após o resgate, a jibóia foi retirada da área residencial e encaminhada para o procedimento adequado, seguindo os protocolos de proteção da fauna.
Ninguém ficou ferido e a ação reforça a importância de acionar equipes especializadas sempre que animais silvestres forem avistados em locais urbanos.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.