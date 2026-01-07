Suspeito de furtar uma bicicleta - Reprodução/PM

Publicado 07/01/2026 14:58

Iguaba Grande - Agentes da 129ª Delegacia de Polícia de Iguaba Grande (129ª DP) prenderam em flagrante, na tarde desta terça-feira (6), um homem suspeito de furtar uma bicicleta no centro da cidade. A ação contou com o apoio da Central de Monitoramento do município, que auxiliou na identificação do autor.

De acordo com a Polícia Civil, a vítima estacionou a bicicleta por volta das 8h e, ao retornar ao local por volta das 12h30, percebeu que o veículo havia sido levado. A Central de Monitoramento foi acionada e conseguiu imagens do momento do furto, permitindo que o suspeito fosse rapidamente reconhecido pela equipe da delegacia.

Com base nas informações, os policiais iniciaram buscas pela cidade e conseguiram localizar o acusado, identificado como F.M.d.F., que estava em posse da bicicleta furtada. Ele foi detido e conduzido à 129ª DP, onde a ocorrência foi registrada.

Ainda segundo a polícia, o homem já responde por crime semelhante e é suspeito de envolvimento em outros furtos de bicicletas na região.

Após os procedimentos de praxe, o criminoso será encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.