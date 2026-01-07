Suspeito de furtar uma bicicletaReprodução/PM
Homem é preso em flagrante por furto de bicicleta no centro de Iguaba Grande
Ação contou com apoio da Central de Monitoramento do município
