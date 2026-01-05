Prefeito Fabinho e agente do ProconAscom
Como parte do mutirão de atendimento à população, o Procon receberá as ouvidorias das concessionárias nesta semana, como um suporte de emergência aos moradores da cidade, seguem as datas:
- Quarta-feira (07/01) – Ouvidoria da ENEL
- Quinta-feira (08/01) – Ouvidoria da PROLAGOS
De acordo com o órgão, é fundamental que os consumidores formalizem suas reclamações diretamente no Procon, mesmo que já tenham entrado em contato com as concessionárias. Somente por meio do registro oficial é possível validar as denúncias, reunir dados concretos e realizar um mapeamento das localidades mais afetadas, por quedas constantes de energia elétrica e pela falta de abastecimento de água.
O prefeito Fabinho destacou a importância da participação da população no processo. “É essencial que o morador procure o Procon e registre sua reclamação. Esses dados nos permitem ter um panorama real dos problemas enfrentados na cidade, identificar os bairros mais prejudicados e cobrar soluções efetivas das concessionárias. Sem o protocolo, a reclamação não é contabilizada oficialmente”, afirmou.
Moradores que enfrentam interrupções frequentes no fornecimento de energia elétrica ou de água devem procurar o Procon de Iguaba Grande para registrar a reclamação, levando, sempre que possível, documentos como contas, números de protocolo das concessionárias e comprovante de residência.
A sede do Procon de Iguaba Grande está localizada na Rua Domingos Inácio Nogueira, nº 4, loja 2, bairro São Miguel, funcionando de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. O atendimento ao público pode ser feito presencialmente, por e-mail (procon@iguaba.rj.gov.br) ou via WhatsApp pelo número (22) 98834-0169.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.