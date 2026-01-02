Colônia de férias - Reprodução

Colônia de férias Reprodução

Publicado 02/01/2026 16:57

Iguaba Grande - A Secretaria Municipal de Educação de Iguaba Grande anunciou a abertura das inscrições para a Colônia de Férias 2026, uma oportunidade única para as crianças do município aproveitarem as férias com atividades educativas, recreativas e de socialização. O projeto busca aliar diversão e aprendizado, dando início às atividades educacionais de 2026.



As inscrições acontecem exclusivamente de forma online, a partir das 8h desta sexta-feira (2) até às 17h do sábado (3). Após esse horário, o link será automaticamente desativado. Serão consideradas apenas as inscrições realizadas dentro do prazo estabelecido.



A Colônia de Férias será realizada entre os dias 12 e 23 de janeiro de 2026 e contará com 150 vagas, destinadas a alunos da rede municipal de ensino, com idade entre 6 e 11 anos, completos até a data da inscrição.



Conforme o cronograma divulgado pela Secretaria, a lista com os nomes dos alunos selecionados será publicada no dia 06 de janeiro, às 13h, no site oficial da Prefeitura Municipal de Iguaba Grande. No dia 07 de janeiro, às 9h, os responsáveis deverão comparecer ao auditório da Escola Municipal Professora Maria Lúcia de Oliveira Costa para a assinatura do termo de autorização. O não comparecimento implicará na desistência da vaga.



Para os alunos que não forem contemplados na primeira chamada, caso haja vagas sobressalentes, haverá repescagem no dia 08 de janeiro, às 9h, com a divulgação de uma nova listagem, também no site oficial da Prefeitura.



A Secretaria Municipal de Educação reforça a importância de atenção aos prazos e destaca que a Colônia de Férias é uma oportunidade de garantir às crianças momentos de convivência, diversão e aprendizado durante o período de férias escolares.

