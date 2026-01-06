Mirante Dona CéliaAscom
Sunset Mirante leva música ao vivo ao pôr do sol no Mirante Dona Célia durante o Iguaverão
Evento gratuito acontece todas as sextas-feiras de janeiro a partir das 18h30 em um dos pontos turísticos mais visitados da cidade
Sunset Mirante leva música ao vivo ao pôr do sol no Mirante Dona Célia durante o Iguaverão
Evento gratuito acontece todas as sextas-feiras de janeiro a partir das 18h30 em um dos pontos turísticos mais visitados da cidade
Conderlagos amplia pressão sobre as concessionárias de energia e água na região
Encontro do consórcio intermunicipal, realizado nesta terça-feira (6), em Cabo Frio, debate colapso da energia e da água após a alta temporada
Alexandre Martins se reúne com Enel e Prolagos após falhas em serviços essenciais em Búzios
Prefeitura reforça fiscalização, segurança e ordenamento para enfrentar pico de visitantes
Denúncia envolvendo família de ex-deputado de Saquarema é investigada sob sigilo
Ministério Público apura acusações feitas por neta de Paulo Melo; caso segue em segredo de justiça
Procon de Iguaba Grande orienta moradores a registrarem reclamações contra Enel e Prolagos
Protocolos são fundamentais para validar denúncias e mapear bairros mais afetados por quedas de energia e falta de água
Educação de Iguaba Grande inicia inscrições para colônia de férias
Cadastramento acontece exclusivamente de forma online, até às 17h deste sábado (3). Confira o link na matéria
Dr. Serginho cobra concessionárias após falta d'água em Cabo Frio
Prefeito diz que concessionárias haviam garantido preparo para a alta demanda. "Estavam preparados? Não". Prefeitura colocou a Comsercaf em campo para auxiliar no abastecimento com carros-pipa às áreas mais críticas e acionou o Procon
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.