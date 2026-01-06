Mirante Dona Célia - Ascom

Mirante Dona CéliaAscom

Publicado 06/01/2026 18:14

Iguaba Grande - O município de Iguaba Grande passa a contar com uma nova atividade na programação de verão. O evento Sunset Mirante estreia neste mês de janeiro e será realizado no Mirante Dona Célia, com apresentações musicais ao vivo às sextas-feiras, a partir das 18h30, durante o pôr do sol.

A iniciativa integra a programação oficial do Iguaverão, projeto que reúne atividades esportivas e de entretenimento ao longo do verão, com ações em diferentes espaços públicos da cidade, voltadas para moradores e visitantes.

De acordo com a secretária de Turismo, Carla Valle, o evento está alinhado às ações de valorização dos atrativos do município. “O Sunset Mirante nasce com a proposta de oferecer uma vivência especial, unindo música de qualidade, um cenário incrível e o nosso pôr do sol, que é um verdadeiro cartão-postal. É uma forma de fortalecer o turismo e criar momentos de lazer para toda a população”, afirmou Carla.

O Sunset Mirante será realizado de forma gratuita e contará com apresentações de diferentes estilos musicais, incluindo samba, ritmos regionais e música popular brasileira. A proposta é utilizar o Mirante Dona Célia como espaço para atividades culturais durante o período de verão.

A programação do evento inclui as seguintes apresentações:

No dia 9 de janeiro, se apresentam a Roda de Samba da Pedra do Sal e Lucas Naipe.

No dia 16 de janeiro, o público poderá acompanhar o show do grupo Nordeste Via Lagos.

No dia 23 de janeiro, sobem ao palco Luiza Jackson e Gabi Silva.

Encerrando a programação, no dia 30 de janeiro, se apresentam a Banda Dona Cátia e Felipe Pitta.

O evento faz parte das ações do Iguaverão, que busca ampliar as opções de lazer e convivência durante o período de verão no município.