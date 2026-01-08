Iguaverão - Ascom

Iguaverão Ascom

Publicado 08/01/2026 17:03

Iguaba Grande - O tradicional Iguaverão já está animando Iguaba Grande durante todos os fins de semana do mês de janeiro, com uma programação gratuita voltada ao esporte, lazer e bem-estar. As atividades acontecem sempre aos sábados e domingos, a partir das 7h, levando qualidade de vida às praias do município e reunindo públicos de todas as idades.

A abertura do evento ocorreu na Praia de Cidade Nova e contou com a participação de moradores e turistas em diversas modalidades esportivas promovidas pela Secretaria de Esporte. No primeiro fim de semana, o público pôde praticar atividades como alongamento, funcional, pilates, karatê, muay thai, entre outras opções voltadas ao movimento e à saúde.

Ao longo do mês, o Iguaverão segue com arenas montadas em diferentes pontos da cidade. Nos dias 10 e 11 de janeiro, a programação será realizada na arena em frente à Igreja Universal. Já nos dias 17 e 18, as atividades acontecem na Arena do Centro. O encerramento está previsto para os dias 24 e 25 de janeiro, na Arena do Popeye.

Segundo o secretário de Esporte, Nickolas Tahim, o principal objetivo do projeto é estimular a adoção de hábitos saudáveis e aproximar a população das práticas esportivas. “O Iguaverão foi pensado para levar esporte e qualidade de vida às praias de Iguaba, aproveitando o verão e incentivando a participação de pessoas de todas as idades. A cada fim de semana, vamos oferecer novas modalidades, para que todos possam experimentar, se movimentar e aproveitar esse momento”, destacou.

A Secretaria de Esporte reforça que a programação será variada a cada fim de semana, garantindo diversidade de atividades e incentivando a prática esportiva durante todo o verão em Iguaba Grande.