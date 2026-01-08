Iguaverão Ascom
Iguaverão movimenta praias de Iguaba Grande com esporte e lazer em janeiro
Projeto oferece atividades gratuitas aos fins de semana e incentiva hábitos saudáveis para moradores e visitantes
Iguaverão movimenta praias de Iguaba Grande com esporte e lazer em janeiro
Projeto oferece atividades gratuitas aos fins de semana e incentiva hábitos saudáveis para moradores e visitantes
Neta acusa ex-deputado Paulo Melo e pai por abuso; família nega e fala em motivação política
Inquérito tramita em segredo de justiça e autoridades analisam relatos contraditórios
Alexandre Martins recebe comando do CBMERJ e acelera projeto do quartel dos Bombeiros
Visita técnica ao terreno marca nova etapa para instalação da unidade
Fabinho Costa lança Calendário de Eventos 2026 para fortalecer turismo e economia de Iguaba Grande
Com mais de 40 atrações ao longo do ano, iniciativa busca movimentar a cidade em todas as temporadas
Fábio do Pastel recebe Pedro Paulo e garante R$ 1 milhão em emenda para São Pedro da Aldeia
Reunião com presença do vereador Pedro Abreu reforça articulação política em Brasília
Homem é preso em flagrante por furto de bicicleta no centro de Iguaba Grande
Ação contou com apoio da Central de Monitoramento do município
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.