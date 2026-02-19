Acidente - Região dos Lagos Notícias

AcidenteRegião dos Lagos Notícias

Publicado 19/02/2026 14:41

Iguaba Grande - Um acidente foi registrado por volta das 10h desta quinta-feira (19) no Centro de Iguaba Grande, na Rodovia Amaral Peixoto, nas proximidades do estabelecimento Pizza e Etc.



De acordo com informações apuradas no local, o motorista de um carro branco teria passado mal enquanto seguia pela via no sentido São Pedro da Aldeia. Após o mal súbito, o veículo colidiu com outro automóvel, invadiu a contramão e acabou batendo de frente com um caminhão de reboque que trafegava no sentido Araruama, transportando uma van escolar.



O condutor do caminhão, conhecido como Careca, informou que não sofreu ferimentos. Ele relatou que, no momento do impacto, conseguiu apenas firmar o volante. Um casal que o acompanhava no veículo também não se feriu.



Até o fechamento desta matéria, não havia informações oficiais sobre o estado de saúde do motorista do carro branco. As circunstâncias do acidente serão apuradas pelas autoridades competentes.