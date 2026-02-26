Ilha dos DinossaurosReprodução
Ilha dos Dinossauros abre processo seletivo com cerca de 500 vagas de emprego em Iguaba Grande
Novo empreendimento turístico na Região dos Lagos oferece vagas em diversas áreas e cargos de liderança. Os interessados devem enviar currículo até o próximo domingo (1º)
Ilha dos Dinossauros abre processo seletivo com cerca de 500 vagas de emprego em Iguaba Grande
Novo empreendimento turístico na Região dos Lagos oferece vagas em diversas áreas e cargos de liderança. Os interessados devem enviar currículo até o próximo domingo (1º)
Marcelo Magno anuncia ônibus a R$ 2 e reforça articulação política
Novo sistema de transporte começa a operar na próxima semana. Ainda na cidade, vice-prefeito reúne vereadores para alinhar prioridades entre os poderes
Prefeito de Iguaba Grande articula recursos no Congresso
Em agenda com deputados influentes, Fabinho Costa (CID) busca fortalecer projetos em várias áreas. Em sua comitiva estão o chefe de Gabinete, Marcello Costa, do secretário de Governo, Jales Lins, e do secretário executivo da Conderlagos, Vantoil Martins
Fábio do Pastel entrega nova sede da EMESPP e amplia educação inclusiva
Cerimônia reuniu secretariado, vereadores e representante do Governo do Estado. também foi entregue a nova Sala de Recursos que será polo para uso das demais unidades escolares
Ex-vereadora de Búzios é presa em investigação sobre rachadinha
Gladys Nunes foi alvo de operação do GAECO por suposto esquema na Câmara entre 2017 e 2020; ao ser detida, xingou o prefeito Alexandre Martins de vagabundo e alegou perseguição política
Iguaba Grande realiza inserção do DIU de forma gratuita pela rede municipal de saúde
Município alcança 4º lugar na Baixada Litorânea em inserções do método e reforça políticas de saúde da mulher
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.