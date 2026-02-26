Ilha dos Dinossauros - Reprodução

Ilha dos DinossaurosReprodução

Publicado 26/02/2026 12:27

Iguaba Grande - A Ilha dos Dinossauros, novo empreendimento turístico anunciado para Iguaba Grande, abriu processo seletivo com expectativa de contratar cerca de 500 profissionais. O projeto promete impulsionar o turismo na Região dos Lagos, seguindo a proposta de parques temáticos como o Terra dos Dinos, em Miguel Pereira.

Os interessados devem enviar currículo até o próximo domingo (1º) para o e-mail rh.ilhadosdinossauros@gmail.com, informando no assunto o cargo desejado.

Há oportunidades nas áreas de atendimento e vendas (recepção, bilheteria e lojas), operacional e manutenção (limpeza, jardinagem e manutenção geral), gastronomia (cozinha, garçons, barmans e lanchonete), segurança (vigilantes e fiscais de pátio), entretenimento (recreação, guias, atores/animadores e fotógrafos), administrativo e técnico (TI, RH, financeiro e marketing) e saúde (enfermeiros e socorristas).

Também serão abertas vagas para gerente e subgerente. Para os cargos de liderança, é exigido inglês e outros idiomas. Nas demais funções, o conhecimento de línguas estrangeiras será considerado diferencial.

O empreendimento disponibilizou ainda um e-mail exclusivo para candidaturas à vaga de guia de turismo: guiatour.ilhadosdinossauros@gmail.com . A orientação é que currículos de outras áreas não sejam enviados para esse endereço, a fim de não prejudicar a organização do processo seletivo.

A empresa reforça que o único canal oficial de recrutamento é o e-mail informado e alerta que não cobra qualquer valor para participação na seleção.