129ª Delegacia de Polícia (129ª DP)Reprodução/PM
Denúncia de mulher leva ex-companheiro à delegacia por possível descumprimento de medida protetiva em Iguaba
Ocorrência foi registrada na noite de domingo (22) e encaminhada para a 129ª DP para as providências legais
Acidente deixa duas pessoas feridas na Rodovia Amaral Peixoto, em Iguaba Grande
Atendimento mobilizou forças de segurança e provocou retenção no tráfego na altura de Vila Branca
Creche Lucia Regina é inaugurada no bairro Sapeatiba Mirim, em Iguaba Grande
Nova unidade amplia o número de vagas na educação infantil e leva mais estrutura, inclusão e oportunidades para as famílias do bairro mais distante do centro
Daniela Soares inaugura base de segurança 24h em Araruama e amplia reforço na área
Prefeita também destaca entrega de kits escolares e investimento em material de qualidade para alunos da rede municipal
Dr. Serginho anuncia férias de uma semana, mas impõe missão à equipe e cobra entregas em Cabo Frio
Prefeito afirma que vai descansar com a família, mas determina mutirões, obras em Tamoios e plano para zerar filas de exames durante o período fora
Entre abraços e articulações, aniversário do vice-prefeito sinaliza engrenagem afinada no governo de Arraial
Presença em peso de secretários, vereadores e aliados alimenta leitura de fortalecimento para a sucessão
