129ª Delegacia de Polícia (129ª DP) - Reprodução/PM

Publicado 23/02/2026 15:07

Iguaba Grande - A Guarda Civil Municipal foi acionada na noite deste domingo (22), às 18h24, após uma mulher denunciar um possível descumprimento de medida protetiva por parte do ex-companheiro. De acordo com a denúncia, o homem estaria na Igreja Imaculada da Conceição, localizada na Rua Nossa Senhora de Fátima, em Iguaba.

O chamado foi recebido pela central 153. A equipe se deslocou até o endereço informado e confirmou a presença do suspeito no local. Durante a abordagem, o homem alegou não ter conhecimento de que a vítima estaria na igreja naquele momento.

Diante da situação, as partes foram conduzidas à 129ª Delegacia de Polícia (129ª DP), onde o caso foi apresentado à autoridade policial de plantão. Após a análise dos fatos, foram adotadas as medidas cabíveis.