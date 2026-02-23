AcidenteFala Iguaba

Renata Cristiane
Iguaba Grande - Um acidente de trânsito foi registrado na manhã deste domingo (22) na altura do bairro Vila Branca, em Iguaba Grande.

De acordo com a Central de Videomonitoramento, a colisão envolveu uma van modelo Towner e um carro de passeio, causando congestionamento e retenção no tráfego da via.

Equipes da Guarda Civil Municipal realizaram o desvio do trânsito até a chegada do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro e do Batalhão de Polícia Rodoviária, que assumiram a ocorrência.

Segundo os agentes, duas vítimas, ainda não identificadas, foram socorridas pelos bombeiros e encaminhadas à Unidade de Pronto Atendimento de Iguaba Grande.

As circunstâncias do acidente serão apuradas pelas autoridades competentes.