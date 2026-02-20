Acidente Região dos Lagos Notícias

Renata Cristiane
Iguaba Grande - Um acidente de trânsito foi registrado no fim da tarde desta quarta-feira (18) em uma via de Iguaba Grande.

A colisão envolveu dois automóveis e, segundo testemunhas, a discussão começou logo após o impacto, evoluindo para agressões físicas entre os motoristas.

Vídeos compartilhados nas redes sociais mostram pessoas trocando empurrões e socos na via pública, enquanto outros se aproximavam para acompanhar o ocorrido.

Até o momento, não há confirmação sobre feridos nem registro de ocorrência policial sobre o caso.