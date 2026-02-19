Ilha de Santa RitaAscom
Com sua paisagem privilegiada, a Ilha já faz parte da história e da identidade cultural do município. Neste ano, no entanto, a experiência dos visitantes foi ainda mais positiva graças à recente demarcação do caminho de acesso, que trouxe mais organização, mobilidade e, principalmente, segurança para quem circula pelo local.
A sinalização e organização do trajeto facilitaram o deslocamento até o local, garantindo melhor orientação tanto para moradores, quanto para turistas que participaram da programação do Iguafolia. A iniciativa reforça o compromisso do município com a valorização dos seus pontos turísticos e com a promoção de eventos estruturados e seguros.
O prefeito Fabinho Costa destacou a importância das melhorias realizadas e o impacto positivo do evento para a cidade. “A Ilha de Santa Rita é um patrimônio afetivo e turístico de Iguaba Grande. Investir na demarcação do caminho é investir na segurança das pessoas e na valorização do nosso potencial natural. O sucesso durante o Iguafolia 2026 mostra que estamos no caminho certo, promovendo eventos organizados e fortalecendo o turismo reglugioso, que gera emprego, renda e desenvolvimento para o município”, afirmou o Prefeito.
O sucesso da movimentação confirma o potencial da Ilha como espaço permanente para atividades culturais e turísticas ao longo de todo o ano, impulsionando a economia e destacando Iguaba Grande no calendário regional de eventos. A expectativa é que, com os investimentos contínuos em infraestrutura e organização, a Ilha de Santa Rita continue sendo protagonista durante todo o ano em outras iniciativas que celebrem a cultura, o turismo e a identidade da cidade.
