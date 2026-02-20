Creche Lucia Regina - Ascom

Publicado 20/02/2026 18:14

Iguaba Grande - A Prefeitura de Iguaba Grande realiza a primeira grande entrega após o Carnaval, com a inauguração da Creche Municipal Lúcia Regina, no bairro Sapeatiba Mirim. A nova unidade representa um marco para a educação infantil do município e reforça o compromisso da gestão com o cuidado e o futuro das nossas crianças.



Localizado em uma área mais distante do centro da cidade, Sapeatiba Mirim agora passa a contar com um espaço moderno, seguro e preparado para acolher os pequenos com toda a estrutura necessária para o desenvolvimento na primeira infância. A Creche Lucia Regina vai ampliar significativamente a oferta de vagas no município, criando 90 novas vagas e garantindo mais oportunidades para as famílias que precisam do serviço.



A entrega da unidade não apenas fortalece a rede municipal de ensino, como também promove inclusão e acesso à educação de qualidade em todas as regiões da cidade, aproximando o poder público da população que mais precisa.



O prefeito Fabinho destacou a importância da obra para o bairro e para todo o município. “Essa é uma conquista histórica para Sapeatiba Mirim. Sabemos que é um bairro mais distante e que precisava dessa atenção especial. Com a Creche Lucia Regina, estamos criando novas vagas e ampliando o acesso à educação infantil, dando mais tranquilidade às famílias e investindo no futuro das nossas crianças. Esse é o nosso compromisso: trabalhar por toda Iguaba, sem deixar ninguém para trás” , destacou Fabinho.



A homenageada pelo nome da creche é Lucia Regina da Silva, nascida em Sapeatiba Mirim, onde construiu toda a sua história. Filha de Cezarina Rodrigues de Souza e João Baptista de Mattos, cresceu em uma família unida, guiada pela fé e pelo respeito. Esposa de Paulo Valdir da Silva e mãe do vereador Luciano Silva, destacou-se pela simplicidade, solidariedade e forte atuação comunitária.