DIUAscom
Iguaba Grande realiza inserção do DIU de forma gratuita pela rede municipal de saúde
Município alcança 4º lugar na Baixada Litorânea em inserções do método e reforça políticas de saúde da mulher
Iguaba Grande realiza inserção do DIU de forma gratuita pela rede municipal de saúde
Município alcança 4º lugar na Baixada Litorânea em inserções do método e reforça políticas de saúde da mulher
Denúncia de mulher leva ex-companheiro à delegacia por possível descumprimento de medida protetiva em Iguaba
Ocorrência foi registrada na noite de domingo (22) e encaminhada para a 129ª DP para as providências legais
Acidente deixa duas pessoas feridas na Rodovia Amaral Peixoto, em Iguaba Grande
Atendimento mobilizou forças de segurança e provocou retenção no tráfego na altura de Vila Branca
Creche Lucia Regina é inaugurada no bairro Sapeatiba Mirim, em Iguaba Grande
Nova unidade amplia o número de vagas na educação infantil e leva mais estrutura, inclusão e oportunidades para as famílias do bairro mais distante do centro
Daniela Soares inaugura base de segurança 24h em Araruama e amplia reforço na área
Prefeita também destaca entrega de kits escolares e investimento em material de qualidade para alunos da rede municipal
Dr. Serginho anuncia férias de uma semana, mas impõe missão à equipe e cobra entregas em Cabo Frio
Prefeito afirma que vai descansar com a família, mas determina mutirões, obras em Tamoios e plano para zerar filas de exames durante o período fora
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.