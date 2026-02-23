DIU - Ascom

Publicado 23/02/2026 16:48

Iguaba Grande - A Prefeitura de Iguaba Grande conquistou um importante reconhecimento regional ao alcançar o 4º lugar na Baixada Litorânea em número de inserções de Dispositivo Intrauterino (DIU). O resultado reflete o avanço das políticas públicas voltadas à saúde da mulher e a ampliação do acesso a métodos contraceptivos seguros e eficazes na rede municipal.

A inserção do DIU é ofertada gratuitamente e integra as ações de planejamento familiar e sexual realizadas nas Unidades Básicas de Saúde (UBS). Para realizar o procedimento, a paciente deve procurar a enfermeira da UBS de referência, onde passa por atendimento específico. É necessário estar com o exame preventivo em dia — que pode ser feito na própria unidade — e realizar a ultrassonografia transvaginal, agora disponível no Materno-Infantil.

O município disponibiliza o DIU sem hormônio, método de longa duração que não interfere na produção hormonal. Ele atua criando um ambiente no útero que dificulta a movimentação dos espermatozoides, impedindo a fecundação, e pode ter eficácia por até 10 anos. Em Iguaba Grande, a inserção é realizada na clínica do Materno-Infantil por profissional capacitada, com acompanhamento e orientações adequadas.

A secretária de Saúde, Karin Netto, destacou a importância do resultado. “Esse reconhecimento mostra que estamos no caminho certo, ampliando o acesso das mulheres aos serviços de saúde e garantindo atendimento humanizado e de qualidade. O planejamento familiar é um direito, e nosso compromisso é oferecer informação, acolhimento e segurança para todas”, afirmou.

Além do DIU, a rede municipal oferece gratuitamente outros métodos de prevenção, como camisinha feminina e masculina, pílula anticoncepcional, implanon em casos específicos e métodos definitivos, como laqueadura. O destaque regional reforça o trabalho contínuo das equipes de saúde e o investimento em políticas que promovem autonomia, cuidado e qualidade de vida para a população.