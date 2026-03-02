Homem identificado pelas iniciais T.C.D. - Reprodução

Publicado 02/03/2026 13:53

Iguaba Grande - A Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, por meio da 118ª Delegacia de Polícia de Araruama (118ª DP), prendeu na última sexta-feira (27) um homem identificado pelas iniciais T.C.D., que estava foragido da Justiça. A prisão ocorreu no município de Juiz de Fora, em Minas Gerais, após trabalho de investigação conduzido pela unidade policial.

De acordo com as apurações, o investigado é proprietário de uma agência de veículos localizada em Iguaba Grande e possui mais de 30 procedimentos policiais registrados em seu nome. Ele é apontado como autor de diversos crimes de estelionato, principalmente relacionados a fraudes em processos de venda e financiamento de automóveis.

Segundo a Polícia Civil, o esquema consistia na formalização de contratos de financiamento sem o conhecimento ou autorização dos clientes. Em muitos casos, as vítimas procuravam a agência apenas para realizar simulações de crédito, mas posteriormente eram surpreendidas com financiamentos efetivados de forma indevida, o que teria causado prejuízos financeiros significativos.

A prisão é resultado de um trabalho investigativo da 118ª DP, sob coordenação do delegado titular Milton Siqueira Junior. A corporação destacou que a ação reforça o compromisso no enfrentamento aos crimes patrimoniais e na proteção dos consumidores da Região dos Lagos.

A Polícia Civil reforça a importância da participação da população por meio de denúncias, que podem ser feitas de forma anônima.

- WhatsApp 118ª DP: (22) 99217-6609

- Disque Denúncia: (21) 2253-1177

- WhatsApp Disque Denúncia: (21) 96802-1650

- Sigilo garantido