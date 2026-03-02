Homem identificado pelas iniciais T.C.D.Reprodução
Homem identificado pelas iniciais T.C.D.Reprodução
Empresário de Iguaba Grande é preso em Minas após investigação da Polícia Civil de Araruama
Investigado por estelionato atuava no setor de venda e financiamento de veículos na Região dos Lagos
Prefeita de Araruama enquadra 84% dos professores e concede reajuste salarial
Gestão de Daniela Soares (PL) garante avanço de até 50% na carreira docente e anuncia aumento de 5,4% para ativos, contratados e inativos
Mesmo em férias, Dr. Serginho coordena gabinete de crise após temporal em Cabo Frio
Prefeito monitora ocorrências on-line, mobiliza mais de 70 equipamentos e pode antecipar retorno caso cenário piore
Anúncio de concurso da Câmara de São Pedro da Aldeia provoca clima de tensão entre vereadores
Pedro Abreu mira gestão do presidente do legislativo, Jean Pierre, e promete pedido de informações sobre mais de 200 cargos na Casa
Missão em Brasília garante R$ 10 milhões para Iguaba Grande
Prefeito Fabinho Costa retorna com recursos federais, ambulâncias, retroescavadeira e projeto de revitalização da orla
Ilha dos Dinossauros abre processo seletivo com cerca de 500 vagas de emprego em Iguaba Grande
Novo empreendimento turístico na Região dos Lagos oferece vagas em diversas áreas e cargos de liderança. Os interessados devem enviar currículo até o próximo domingo (1º)
