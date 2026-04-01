Os pratos são preparados com peixes da Lagoa de Araruama e terão preços a partir de R$ 30.Reprodução
Festival do Pescado começa nesta sexta (3) em Iguaba Grande
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