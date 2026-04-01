Os pratos são preparados com peixes da Lagoa de Araruama e terão preços a partir de R$ 30. - Reprodução

Os pratos são preparados com peixes da Lagoa de Araruama e terão preços a partir de R$ 30.Reprodução

Publicado 01/04/2026 11:15

Iguaba Grande - Iguaba Grande recebe, a partir desta sexta-feira (3), mais uma edição do Festival do Pescado. O evento será realizado até domingo (5), sempre a partir das 11h, na Praia de Cidade Nova, na altura da Pedra da Salga, durante o feriado da Semana Santa.

A programação conta com mais de 10 barracas de alimentação, com participação das colônias de pesca de Iguaba Grande, Arraial do Cabo e São Pedro da Aldeia, entre outras. Os pratos são preparados com peixes da Lagoa de Araruama e terão preços a partir de R$ 30.

Entre as opções estão tainha na brasa, moqueca, bobó de camarão, feijoada de frutos do mar, peixe frito, filé de sardinha frita e gurjão de peixe. O espaço contará com área coberta e funcionamento das 11h às 23h.

A secretária de Turismo e Lazer, Carla Valle, destacou a proposta do evento. “O Festival do Pescado é uma celebração das nossas raízes, valorizando os pescadores locais, a gastronomia e a cultura da nossa cidade. É um evento que fortalece o turismo e movimenta a economia, reunindo moradores e visitantes em um ambiente de alegria e tradição.”

O secretário de Pesca, Leandro Coutinho, também comentou sobre a produção local. “Nossos pescadores trabalham diariamente com dedicação, garantindo um produto valorizado desde a captura até a mesa. É uma riqueza local que fortalece nossa economia e encanta quem prova.”

Além da programação gastronômica, o festival contará com apresentações musicais. Na sexta-feira (3), às 14h, se apresenta o Pagode da Enseada, e às 20h, Gutto d’voz. No sábado (4), às 14h, haverá apresentação do grupo Nordeste Via Lagos, e às 20h, show com Henrike Lemos. No domingo (5), às 14h, se apresenta o Trio Massambaba, e às 19h, Gabi Silva encerra a programação.