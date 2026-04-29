O fogo se espalhou por uma área às margens da Rodovia Amaral Peixoto, uma das principais vias da região. - Reprodução

O fogo se espalhou por uma área às margens da Rodovia Amaral Peixoto, uma das principais vias da região.Reprodução

Publicado 29/04/2026 16:25

Iguaba Grande - Um incêndio de grande proporção atingiu, na manhã desta quarta-feira (29), um terreno localizado ao lado do núcleo da Universidade Federal Fluminense (UFF), em Iguaba Grande.

As chamas começaram pela manhã e, por volta das 13h15 foi registrada a chegada do Corpo de Bombeiros ao local. O fogo se espalhou por uma área às margens da Rodovia Amaral Peixoto, uma das principais vias da região.

De acordo com as primeiras informações, o incêndio ocorreu próximo a uma área onde há instalação de placas solares. No entanto, até o momento, não há confirmação de que o equipamento tenha relação com o início das chamas.

Ainda não há informações sobre feridos ou sobre as causas do incêndio.

Mais informações podem ser divulgadas a qualquer momento.