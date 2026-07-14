Câmeras de segurança registraram a ação - Foto: Reprodução

Câmeras de segurança registraram a ação Foto: Reprodução

Publicado 14/07/2026 15:02

Um homem foi flagrado por câmeras de segurança destruindo uma lixeira de ferro na manhã do último domingo (12), na Rua Wilson de Carvalho, no bairro Sopotó, em Iguaba Grande. Ao derrubar a estrutura, ele acabou atingindo um carro que estava estacionado ao lado, causando danos materiais.

Conforme as imagens, o vândalo passou pelo local por volta das 6h e, sem qualquer motivo aparente, chutou e empurrou a lixeira instalada na calçada da residência. O impacto da queda foi suficiente para atingir o veículo.

Toda a ação foi registrada pelas câmeras de segurança da residência e as imagens podem auxiliar na identificação do responsável.