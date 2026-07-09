Trio preso em Iguaba Grande - Foto: Reprodução

Trio preso em Iguaba GrandeFoto: Reprodução

Publicado 09/07/2026 15:26

Três homens foram presos após a divulgação de uma fake news que atribuía ao tráfico de drogas o controle sobre a atuação de provedores de internet no bairro Vila Nova, em Iguaba Grande. A ação foi realizada pela Polícia Civil, por meio da 129ª DP, em conjunto com a equipe do Segurança Presente, após investigação que apontou a origem da mensagem falsa.

Segundo a Polícia Civil, um dos detidos é apontado como o responsável por espalhar um comunicado que informava, de forma falsa, que apenas empresas de internet “autorizadas” pela organização criminosa poderiam prestar serviço na comunidade. A mensagem provocou preocupação entre moradores e empresas do setor.

Durante a operação, outros dois suspeitos também foram presos por envolvimento com o grupo criminoso. De acordo com as investigações, os três foram autuados pelo crime de associação para o tráfico de drogas.

Os presos permanecem à disposição da Justiça, enquanto a Polícia Civil dá continuidade às investigações para apurar a atuação do grupo e as circunstâncias da disseminação da falsa informação.