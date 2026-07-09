Trio preso em Iguaba GrandeFoto: Reprodução
Trio é preso após fake news sobre controle da internet pelo tráfico em Iguaba
Mensagem falsa atribuía à organização criminosa a autorização para atuação de provedores na Vila Nova; três suspeitos foram presos durante operação da Polícia Civil e do Segurança Presente
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