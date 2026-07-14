Inscrições poderão ser feitas entre os dias 20 de julho e 7 de agostoFoto: Reprodução
Iguaba Grande abre processo seletivo com 290 vagas para cursos gratuitos de capacitação profissional
Inscrições poderão ser feitas entre os dias 20 de julho e 7 de agosto, de forma presencial ou pela internet
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Homem destrói lixeira de ferro e danifica carro em Iguaba Grande
Câmeras de segurança registraram a ação na manhã de domingo (12); estrutura de ferro caiu sobre um veículo estacionado e causou prejuízo ao proprietário
Vídeo do prefeito de Cabo Frio com servidor gera polêmica e divide opiniões nas redes
Nas imagens, Dr Serginho reage a boné da CUT usado por funcionário da Prefeitura. Ele classificou a reação como "mimimi da esquerda" e que ambos são amigos há muito tempo
Fabinho destaca avanços na saúde, infraestrutura e gestão de Iguaba Grande
Prefeito atribui alta aprovação popular à proximidade com a população e destaca investimentos em saúde, educação, infraestrutura e modernização dos serviços públicos
Colunista do O Dia vai receber o Prêmio Marielle Franco na Alerj
Deputada Elika Takimoto propôs a homenagem em reconhecimento à trajetória de Renata Cristiane, que assina a coluna Política Costa do Sol e é editora de O Dia Região dos Lagos
MP é acionado para investigar Penha Bernardes no Detran
Representação aponta suspeitas de nepotismo, "rachadinha" e nomeações de pessoas ligadas à ex-vereadora de Araruama
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