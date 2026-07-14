Inscrições poderão ser feitas entre os dias 20 de julho e 7 de agosto - Foto: Reprodução

Inscrições poderão ser feitas entre os dias 20 de julho e 7 de agostoFoto: Reprodução

Publicado 14/07/2026 15:23

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda de Iguaba Grande publicou nesta segunda-feira (13) o edital do processo seletivo para o preenchimento de 290 vagas em cursos gratuitos de capacitação profissional oferecidos pelo Centro de Capacitação Profissionalizante.

Serão oferecidos mais de 10 cursos presenciais em diferentes áreas, voltados à qualificação profissional. Entre as opções estão Shiatsu, Massoterapia, Manicure e Pedicure, Unhas em Gel, Recepcionista, Bartender (Drinks), Costura Criativa, Cake Designer, Lancheiro, Organização e Produção de Eventos e Roupas Infantis (Corte e Modelagem).

As inscrições são gratuitas e poderão ser realizadas entre os dias 20 de julho e 7 de agosto, de forma presencial no Centro de Capacitação Profissionalizante, localizado na Rua Nilo Lopes Pessoa, nº 126, no Centro, ou pela internet, por meio do site oficial do município.

Após o preenchimento do formulário, os candidatos deverão apresentar a documentação exigida para a validação da inscrição.

De acordo com o secretário de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda, Allefe Martins, os cursos buscam ampliar o acesso à qualificação profissional.

“Nosso objetivo é oferecer oportunidades reais para que a população possa se qualificar, conquistar espaço no mercado de trabalho ou até mesmo empreender. Esses cursos são totalmente gratuitos e refletem o compromisso da gestão em investir na capacitação das pessoas e no desenvolvimento econômico de Iguaba Grande”, afirmou o secretário.

Os cursos são destinados aos moradores de Iguaba Grande que atendam aos requisitos de idade e escolaridade previstos para cada modalidade.

O edital completo, com informações sobre vagas, critérios de seleção, documentação e cronograma, está disponível no site oficial do município.