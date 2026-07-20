Um dos acidentes registradosReprodução

Mais artigos de Renata Cristiane
Renata Cristiane
Iguaba Grande - Dois acidentes de trânsito foram registrados na manhã deste domingo (19) em Iguaba Grande. O primeiro ocorreu na Rodovia Amaral Peixoto e envolveu uma van e um carro. As circunstâncias da colisão ainda não foram divulgadas.

O segundo acidente foi registrado em frente à Praça do São Miguel. Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para prestar atendimento à ocorrência.
Até o momento, não há informações oficiais sobre o estado de saúde das vítimas nem sobre as causas dos dois acidente.