Um dos acidentes registrados - Reprodução

Um dos acidentes registradosReprodução

Publicado 20/07/2026 16:21

Iguaba Grande - Dois acidentes de trânsito foram registrados na manhã deste domingo (19) em Iguaba Grande. O primeiro ocorreu na Rodovia Amaral Peixoto e envolveu uma van e um carro. As circunstâncias da colisão ainda não foram divulgadas.



O segundo acidente foi registrado em frente à Praça do São Miguel. Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para prestar atendimento à ocorrência.

Até o momento, não há informações oficiais sobre o estado de saúde das vítimas nem sobre as causas dos dois acidente.

