Projeto aprovado na Alerj prevê atualização dos limites territoriais de Iguaba Grande com novas coordenadas geográficas. Foto: Reprodução
Limites territoriais de Iguaba Grande podem mudar após projeto na Alerj
Proposta redefine pontos de georreferenciamento e estabelece coordenadas para delimitar o município com São Pedro da Aldeia, Arraial do Cabo e Araruama
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