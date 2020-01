Aos 41 anos, Sheila Mello exibe barriga tanquinho em passeio de barco

Aos 41 anos de idade, Sheila Mello mostrou nas redes sociais que está em ótima forma física. A ex-dançarina do ‘É o Tchan’ posou de biquíni ao lado de amigos em um passeio de barco e a barriga sarada chamou atenção.



“Merecemos a felicidade, não é mesmo?! Um “Day off” bem aproveitado! Obrigada @eumariavelino @robsonpaivaoficial por me proporcionarem o primeiro passeio em Natal, às vezes me pergunto porque não fizemos isso antes? Há 20 anos venho para este lugar MARAVILHOSO, só me preocupava em trabalhar… Foi especial demais! A paulista deu uma aula de aproveitamento marítimo hein???”, disse em seu Instagram, agradecendo as companhias.

Sheila recebeu muitos elogios nos comentários, como “Que mulher linda”, “É pra casar”, “Belíssima”, entre outros.