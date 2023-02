Ita Folia no carnaval em Itaboraí - Foto: Divulgação

Ita Folia no carnaval em ItaboraíFoto: Divulgação

Publicado 24/02/2023 13:55

Itaboraí - A Prefeitura de Itaboraí realizou uma força-tarefa envolvendo diversas secretarias, entre os dias 18 e 21 de fevereiro, com o objetivo de proporcionar o "Ita Folia" com segurança para a população no Centro e nos bairros Itambi, Manilha e Apolo. Milhares de pessoas estiveram presentes nos quatro dias de carnaval em diferentes pontos da cidade e não houve registro de nenhuma ocorrência grave no município neste período.

Realizado por meio da Secretaria Municipal de Turismo e Eventos, o Ita Folia aconteceu entre os dias 18 e 21 de fevereiro e contou com a presença de diversas atrações, como Monobloco, Carrossel de Emoções, Bloco do Pagode do Adame, Cordão da Bola Preta, Ito Melodia e a bateria do Império Serrano, entre outros, que arrastaram uma verdadeira multidão pela Avenida 22 de Maio.

Além da programação do trio elétrico, o evento também contou com matinê infantil dedicada às crianças na Praça Marechal Floriano Peixoto, no Centro, além de programação musical nos bairros Itambi, Apolo e Manilha.

De acordo com a Secretaria Municipal de Segurança, não houve nenhuma ocorrência relacionada a roubos e outros delitos durante os quatro dias de folia em Itaboraí. Com efetivo no Centro, Itambi, Apolo e Manilha, a Guarda Municipal de Itaboraí (GMI) contou com a utilização de câmeras de segurança distribuídas pela Avenida 22 de Maio e conectadas diretamente ao Ônibus de Videomonitoramento da GMI, que ficou baseado em frente à Praça Alarico Antunes, no Centro.

Policiais militares do Batalhão de Itaboraí (35ºBPM) e do programa Segurança Presente, além de policiais civis da Delegacia de Itaboraí (71ªDP), também auxiliaram no monitoramento do carnaval na cidade.

"Após anos sem festas, a cidade de Itaboraí voltou a celebrar o Carnaval com o ItaFolia com a presença de grandes artistas e o mais importante, levando mais alegria e diversão com segurança para nossas famílias", afirmou o secretário municipal de Segurança, Heitor Baldow.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA), foram registrados 92 atendimentos durante os quatro dias de folia, sendo 43 deles no Posto Médico instalado na Praça Alarico Antunes, no Centro, 37 no Atendimento Médico de Emergência (AME) Verdis Pacheco Pinto, em Itambi, 10 na emergência do Hospital Municipal Desembargador Leal Júnior, no Centro, um atendimento em Manilha e um no Apollo.

“As equipes de Saúde ficaram de prontidão durante todos os dias de festa no nosso município. Não tivemos atendimentos graves relacionados ao Ita Folia, e isso é muito gratificante. O povo de Itaboraí merecia uma festa segura e momentos de lazer para toda a família”, destacou Hédio Mataruna, secretário municipal de Saúde.

Com a utilização de mais de 40 caminhões-pipa e mil litros de produtos de limpeza, as equipes da Secretaria Municipal de Serviços Públicos (SEMSERP) realizaram a limpeza de diversas ruas do município durante os quatro dias de folia. Entre elas, estiveram a Avenida Afonso Salles, no Apolo, Rua José Raposo, Avenida 22 de Maio e Rua Doutor Macedo, no Centro, Rua José Cardoso Filho, em Nova Cidade, além da Praça Marechal Floriano Peixoto.

Como forma de garantir a diversão em família, a Prefeitura de Itaboraí distribuiu mais de 4 mil pulseiras de identificação para crianças, contendo nome e telefone do responsável, caso os menores se perdessem. Todos os itens encontrados durante o evento, como documentos de identificação, aparelhos celulares, cartões de crédito, entre outros, foram recolhidos e estão à disposição para a retirada na sede da Secretaria Municipal de Turismo e Eventos (SEMTUR). Somente o proprietário do item pode fazer a retirada.

Durante os quatro dias de folia, a Secretaria Municipal de Transportes (SEMTRANS) contou com um esquema especial de trânsito para evitar acidentes e possibilitar a melhor circulação de pedestres na Avenida 22 de Maio. A interdição aconteceu no percurso sentido Venda das Pedras e Manilha, e durava das 5h até às 22h.