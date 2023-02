Exposição na Folia - Foto: Divulgação

Itabroaí - A Casa de Cultura Heloísa Alberto Torres, no Centro, abriga até o dia 20 de março, a exposição 'Na Folia com Confete e Serpentina', do artista plástico e carnavalesco Elpídio Maradona. A mostra reúne fantasias, adereços, fotografias e itens marcantes dos carnavais passados e várias releituras feitas pelo próprio Elpídio.

A exposição conta com fantasias dos famosos “Bate-bolas” até releitura de adereços e da decoração de rua, trazendo uma versão criativa da folia pela ótica do experiente cenógrafo. Elpídio foi o responsável por vários desfiles de escolas de samba e de blocos que marcaram época em Itaboraí, além de já ter trabalhado no carnaval carioca e na Rede Globo.

Outra exposição que a Casa abriga é a do artista plástico Josué Amaral. Intitulada de "Esperança de um futuro melhor", a exposição fica disponível para visitação até o dia 6 de março, no Espaço do Artista Local Bira Alma Reggae. A mostra conta com 16 quadros de pinturas a óleo sobre tela, de expressão realista. Josué é morador de Itaboraí e realiza pintura a óleo desde 2008. Além de ter sido aluno do professor Robson Figueiredo, na Escola Municipal de Artes Professor Washington Luiz José da Costa, gerida pela Secretaria Municipal de Educação (SEMED).

O subsecretário de Cultura e gestor da Casa de Cultura Heloísa Alberto Torres, Alan Mota, destacou a importância de gerar oportunidades para os artistas e fazedores de cultural local. "Para nós da Casa de Cultura falar do Elpídeo é falar de uma referência do carnaval, principalmente quando se fala de cultura popular de rua, de resistência cultural e da arte relacionada com o vestuário. Essa é uma exposição com muito bom humor que reúne peças confeccionadas pelo artista. E é sempre uma enorme satisfação em ter prodígios como o artista Josué Amaral, que possui uma imaginação cheia de sentimentos e que mostra tudo isso de forma realista, em sua primeira exposição em pintura em óleo", disse Alan Mota.

Serviço

Exposições "Na Folia com Confete e Serpentina" e “Esperança de um futuro melhor"

Local: Casa de Cultura Heloísa Alberto Torres

Endereço: Praça Marechal Floriano Peixoto, 303, Centro

Visitação: "Na Folia com Confete e Serpentina" (até dia 20/03) e “Esperança de um futuro melhor” (até dia 06/03)

Dias: terça, quarta e sexta-feira (das 8h às 19h), quinta-feira (das 8h às 17h) e sábado (17h às 21h)