21 veículos para nova frota da saúde em Itaboraí - Foto: Divulgação

21 veículos para nova frota da saúde em ItaboraíFoto: Divulgação

Publicado 27/02/2023 18:01 | Atualizado 27/02/2023 18:02

Itaboraí - O prefeito de Itaboraí, Marcelo Delaroli, acompanhado do secretário municipal de Saúde, Hédio Mataruna, realizou a entrega da nova frota de veículos para o transporte de pacientes, profissionais de Saúde, e para promover agilidade na logística dos exames realizados. Ao todo, são 15 carros e seis motocicletas. A cerimônia de entrega das chaves foi realizada na manhã desta segunda-feira (27/02), em frente à sede da Prefeitura de Itaboraí, no Centro.

Os novos veículos atenderão as demandas da Atenção Primária, sendo 10 automóveis para o Setor de Transporte de Pacientes; três para o Programa Melhor em Casa, promovido pelo Serviço de Atendimento Domiciliar (SAD); um veículo para o Consultório na Rua e outro para a Supervisão Regional. Já as motocicletas auxiliarão na agilidade dos encaminhamentos de exames, documentação, processos e outros.

A entrega das chaves contou ainda com a presença das equipes da Saúde, secretários municipais e vereadores. O prefeito de Itaboraí, Marcelo Delaroli, parabenizou toda a equipe da Secretaria Municipal de Saúde e destacou que a nova frota trará mais condições de atendimento aos usuários do município.

"Graças a Deus, os nossos pacientes vão ter mais condição ainda de serem atendidos e, é isso que a gente preza, uma Itaboraí diferenciada e melhor para todos. O que estamos fazendo desde o primeiro dia em que assumimos o nosso mandato é trabalhar com disposição acima das dificuldades. A gente não dá desculpa, a gente trabalha", disse Marcelo Delaroli, ao lado da primeira-dama, Pâmela Delaroli e seus pais, Iêda e José Delaroli.

Hédio Mataruna, secretário municipal de Saúde, ressaltou que os carros, utilitários de categoria multivan, têm capacidade de transportar seis pessoas, além do motorista, e serão utilizados principalmente para transportar pacientes que precisam realizar cirurgias, exames e procedimentos dentro e fora do município. O gestor da pasta destacou ainda que as motos vão melhorar a logística, trazendo os exames das unidades de Saúde para a Central de Regulação.

"Vamos praticamente dobrar o número de pessoas que são atendidas atualmente. Agora, temos um transporte digno para fazer com que esses exames cheguem mais rápido na Regulação e sejam marcados com mais celeridade. Quero saudar a minha equipe, que tem hora para começar a trabalhar, mas não tem hora para terminar. Estamos aqui para celebrar mais uma conquista. A Saúde é um caso crítico nacional, mas se Deus quiser, municipal não vai ser mais", enfatizou Hédio Mataruna.

O Setor de Transporte de Pacientes segue a portaria de Tratamento Fora de Domicílio (SAS n° 55/1999), que estabelece o protocolo de atendimento para encaminhamento de pacientes portadores de doenças não tratáveis em seu município de origem a outras cidades que realizam o tratamento necessário para usuários dos serviços de Saúde do Sistema Único de Saúde (SUS). Com a nova frota, o setor passa a contar com 44 veículos, sendo 30 carros, nove vans e 5 ambulâncias. E, atualmente, conta com 6 mil usuários cadastrados.

O Programa Melhor em Casa, promovido pelo SAD, leva atendimento multidisciplinar e qualidade de vida para mais de 200 moradores do município que apresentam dificuldades temporárias ou definitivas de locomoção. Já o Consultório na Rua é destinado à população em situação de rua, com uma equipe multiprofissional composta por psicólogo, enfermeiro, técnico de enfermagem, educador físico, assistente social e agente social.