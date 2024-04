Exposição "Re-descobrindo o Brasil em Fios" em Itaboraí - Foto: Divulgação

Publicado 19/04/2024 10:16

Itaboraí - A exposição “Re-descobrindo o Brasil em Fios: 200 anos de histórias e memórias bordadas” está em cartaz na Casa de Cultura Heloísa Alberto Torres, em mais uma parceria com a Coordenação de Projetos Estratégicos de Cultura e Articulação Popular / UERJ / PR3, através do professor Ricardo Gomes Lima. A mostra ficará disponível para visitação até o dia 7 de maio.

A exposição traz o representativo trabalho de 27 bordadeiras e bordadeiros de várias cidades do Estado do Rio de janeiro, em que técnica e sentimento se mesclam, através de memórias e histórias pessoais.

Quem visita a exposição faz uma verdadeira viagem por essa arte e pelos lugares de onde vieram os bordados, arte que cada vez mais ganha visibilidade, saindo do ambiente doméstico para os espaços para a arte e o artesanato. A curadoria é do professor Ricardo Gomes Lima e de Marisa Silva, do projeto “Fio às 5 em pontos”.

Complementando a mostra, a Casa de Cultura organiza, em parceria com a Escola Municipal de Artes Professor Washington Luiz José da Costa, uma mostra dos trabalhos de bordadeiros e bordadeiras de Itaboraí, na Sala do Artista Local Bira Alma Reggae, mostrando que essa arte segue viva e relevante para a cultura da cidade.

Serviço

Exposição “Re-descobrindo o Brasil em Fios: 200 anos de histórias e memórias bordadas”.

Visitação de terça a sexta-feira, das 9h às 18h, e sábado, das 17h às 21h.

Data: Até 7 de maio

A Casa de Cultura Heloísa Alberto Torres está localizada na Praça Marechal Floriano Peixoto, 303, Centro. Whatsapp: (21) 98958-8727 e telefone: (21) 2635-4291.