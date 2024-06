Fios cortados e apenas uma empresa supostamente ligada ao tráfico de drogas pode operar internet na região - Foto: Divulgação

Publicado 20/06/2024 11:40 | Atualizado 20/06/2024 11:42

Itaboraí - Moradores de diversos bairros da cidade, denunciaram nesta quinta-feira (20) na 71ª DP que foram obrigados a contratar um serviço de internet supostamente ligado ao tráfico de drogas.

Segundo relatos, algumas empresas de internet foram expulsos da área, forçando a população a aderir ao serviço oferecido por criminosos do Comando Vermelho.



Nas últimas semanas, um novo provedor de internet, identificado pelos moradores como Meganet e Megalink, instalou-se em áreas como Caluge, Penedo, Badureco e Cabuçu.

Ainda segundo informações de moradores, esse provedor está vinculado ao tráfico local, e os bandidos têm sabotado sistematicamente a infraestrutura das empresas concorrentes, deixando centenas de residências sem acesso à internet.



Um morador que falou com nossa redação e que pediu para não ser identificado, relatou a nossa equipe: "Derrubaram tudo. Todas as ruas de uma vez só. As empresas não podem vir mais aqui para consertar a rede. Quem cortou era o provedor. Eles chegaram com escadas grandes com 18 degraus. Os caras sabiam o que estavam fazendo”, comentou.



Outra moradora, do Conjunto Penedo, descreveu a situação desesperadora. "Ontem, todo mundo ficou sem internet aqui. Cortaram todos os fios das outras operadoras e mandaram avisar que só a Meganet e a Megalink vão poder atender os moradores de Penedo, Badureco, Caluge e Cabuçu. E dizem que isso vai se estender a toda a região. Tenho crianças pequenas em casa e estamos sem internet até a instalação do novo serviço. É um absurdo", afirmou.



A imposição do serviço por parte dos criminosos tem causado grande revolta entre os moradores, que se sentem reféns da situação. Muitos relatam a dificuldade em lidar com a ausência de internet, especialmente para o trabalho remoto e os estudos das crianças.



A 71ª DP (Itaboraí) informou que está ciente das denúncias e que já iniciou investigações para identificar e prender os responsáveis. No entanto, a sensação de insegurança entre os habitantes persiste, uma vez que a força do tráfico na região é notoriamente difícil de combater.



Enquanto isso, os moradores esperam por uma solução que restaure a normalidade e a liberdade de escolha na contratação de serviços de internet. Nossa reportagem procurou as empresas citadas, Meganet e Megalink, mas até o momento não obteve retorno.

Este caso levanta questões importantes sobre a vulnerabilidade da infraestrutura de telecomunicações em áreas dominadas pelo tráfico e a necessidade de uma resposta eficaz das autoridades para garantir a segurança e a liberdade dos cidadãos.