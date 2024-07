USF Granjas Cabuçu - Foto: Divulgação

USF Granjas CabuçuFoto: Divulgação

05/07/2024

Itaboraí - A Unidade de Saúde da Família (USF) de Granjas Cabuçu foi inaugurada e entregue à população, nesta quinta-feira (04), após quase uma década de obra paralisada, que foi retomada com recursos próprios da Prefeitura de Itaboraí.

A cerimônia de entrega da nova unidade contou com a presença do prefeito de Itaboraí, Marcelo Delaroli, do secretário municipal de Saúde, Hédio Mataruna, e do deputado estadual Guilherme Delaroli.

A USF de Granjas Cabuçu possui quatro consultórios; dois banheiros para pacientes; um consultório de Saúde da Mulher; um consultório odontológico; um consultório E-Multi com atendimentos de fisioterapia, nutrição, pediatria e psicologia; uma sala de curativo, uma sala de procedimentos, uma sala de vacina e uma sala de acolhimento.

Inicialmente, a unidade de saúde seria construída em convênio com o Ministério da Saúde. Entretanto, as obras estavam paralisadas há mais de oito anos. A Secretaria de Saúde do Município conseguiu retomar a construção do espaço no ano passado com recursos próprios da Prefeitura de Itaboraí.

Acompanhado do deputado estadual Guilherme Delaroli, o prefeito de Itaboraí, Marcelo Delaroli, ressaltou a importância da entrega de mais um equipamento de saúde para a população de Itaboraí.

"Hoje é um dia de gratidão a Deus por mais essa entrega e agradeço muito a equipe da Saúde. Quando vejo a Saúde avançando, fico orgulhoso de toda a nossa equipe, pois sabemos como encontramos essa pasta há três anos e meio. Sabemos que ainda temos muito o que avançar, e nós vamos avançar com a graça de Deus e o apoio de todos. O nosso governo é de amor ao próximo e nós não vamos descansar um minuto até que as transformações aconteçam em cada cantinho da nossa cidade", disse Marcelo Delaroli.

A nova unidade conta com os serviços de consulta médica; consulta de enfermagem; consulta com especialista E-Multi com atendimentos em grupo com nutricionista, psicólogos, educadores físicos e fisioterapeutas; vacinação; realização de curativos; administração de vitamina A; teste rápido de gravidez; teste rápido de IST; teste do pezinho; puericultura; pré-Natal; preventivo; atendimento a hipertensos e diabéticos; planejamento familiar; atendimento individual; atendimento domiciliar; e atendimento para tabagistas.

O secretário municipal de Saúde, Hédio Mataruna, parabenizou todos os profissionais da Saúde pelo trabalho desenvolvido no município.

"A entrega da Unidade de Saúde da Família de Granjas Cabuçu era um sonho para toda a população da região e, graças a Deus, e ao empenho de todos os nossos profissionais, se tornou realidade. Faço questão de parabenizar cada profissional de Saúde que vêm trabalhando dia a dia para oferecer uma saúde cada vez mais digna para a população de Itaboraí. Que esse novo equipamento seja um local de bençãos para toda a população de Granjas Cabuçu e região”, disse o secretário.

Todos os serviços oferecidos na unidade estão disponíveis, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. A USF Granjas Cabuçu fica localizada na Avenida Prefeito Milton Rodrigues da Rocha, nº 1.523, em Granjas Cabuçu.