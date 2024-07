Liga Regional Sub-17 - Foto: Divulgação

Liga Regional Sub-17Foto: Divulgação

Publicado 03/07/2024 09:32

Itaboraí - Pelo quarto consecutivo, o Itaboraí FC garantiu à ida a final da Liga Regional Sub-17, competição organizada pela Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (FERJ). Na semifinal, a equipe itaboraiense superou Rio Bonito e vai enfrentar a Seleção de São Gonçalo na grande decisão. A partida de ida da final será realizada, neste sábado (06), às 10h, no Estádio Municipal Alziro de Almeida, o Alzirão, no Centro. Já a partida de volta acontece no dia 21 de julho, às 15h, no Campo do Cordeiro, em São Gonçalo.

Atual campeão da competição, o Itaboraí FC ganhou o direito de entrar diretamente na semifinal do torneio. Nessa fase, a equipe itaboraiense superou a Seleção de Rio Bonito após empatar o primeiro jogo por 0x0 e vencer a segunda partida por 2x1, garantindo à ida a final da competição regional pelo quarto ano consecutivo. Os duelos foram realizados no Campo do Motorista, em Rio Bonito, e no Alzirão, em Itaboraí, respectivamente.

O secretário municipal de Esporte e Lazer, Ruan Abadias, parabenizou o elenco itaboraiense pela chegada à final pelo quarto ano consecutivo e ressaltou a confiança na comissão técnica da equipe.

"Muito gratificante acompanhar o desenvolvimento desses atletas, que vem fazendo história em nosso município com quatro finais consecutivas da Liga Regional Sub-17. Agora é seguir trabalhando em busca de mais essa conquista para a nossa cidade. Tenho total confiança em nossa equipe e toda a comissão técnica", disse o secretário.

O campeão da fase regional ganha o direito de disputar a Liga Estadual Sub-17, que será realizada no segundo semestre de 2024.